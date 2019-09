Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Ölriesen wie Royal Dutch Shell oder BP stünden vor einer großen Herausforderung: Obwohl ihnen die Förderung von Öl und Gas seit Jahrzehnten - und voraussichtlich auch jetzt noch über mehrere Jahre hinweg - zuverlässig satte Gewinne in Milliardenhöhe beschere, brauche es für die kommenden Jahre auch alternative Erlösquellen.Bereits jetzt würden die großen Energiekonzerne fleißig in viele Projekte investieren, die ihnen in einer Zeit, in der die Welt weit weniger abhängig von Erdöl sei als derzeit, regelmäßige Einnahmen bescheren würden. So habe Shell etwa den deutschen Batteriespeicher-Hersteller Sonnen übernommen und wolle verstärkt auch bei den Erneuerbaren Energien wachsen.Der französische Konkurrent Total habe sich beispielsweise bereits den Batteriehersteller Saft Groupe einverleibt und diverse weitere Investitionen getätigt, um von einem möglichen Siegeszug der Elektromobilität zu profitieren.Im Wasserstoff-Bereich gebe es auch zahlreiche Feldversuche. Bemerkenswerte, große Investitionen von Shell & Co seien aber nicht getätigt worden. Natürlich gebe es aktuell noch mehrere Faktoren, die einem Siegeszug der Wasserstofftechnologie im Weg stünden.Anstatt Quartal für Quartal weitere Milliarden Dollar komplett fantasielos in den Rückkauf eigener Aktien zu stecken - zuletzt seien es knapp zwei Milliarden Dollar pro Quartal gewesen -, wäre es womöglich für Shell auch eine Überlegung wert, sich zumindest in Form diverser Beteiligungen bei einigen Wasserstoff-Playern stärker zu positionieren.Noch hätten Shell, BP oder Total sich zu derartigen Spekulationen noch bedeckt gehalten. Gut möglich, dass sie entweder gar keine ernstzunehmenden Investitionen in Wasserstoff-Aktivitäten planen würden oder sie in diesem Bereich aus eigener Kraft würden wachsen wollen. Sollte jedoch auch nur einer der großen Energiekonzernen bei Nel, PowerCell & Co einen Fuß in die Tür stellen, dürften deren Kurse einen mächtigen Schub erhalten.Während sich die dividendenstarken Titel Shell, BP und Total nach wie vor gut für konservative Anleger eignen, sollten bei Nel, PowerCell & Co eher risikoaffine Anleger zugreifen, so die Aktienexperten von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)