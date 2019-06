Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (13.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Drei Tage nach einer Explosion an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo von Uno-X Hydrogen gehe das Kursdesaster beim einstigen Wasserstoff-Highflyer Nel weiter. Ausgehend vom Rekordhoch bei gut einem Euro habe das Papier inzwischen mehr als 50 Prozent an Wert eingebüßt. Nel verspreche Aufklärung, doch die Unsicherheiten würden vorerst bleiben - und das sei Gift für die Börse.Nel habe demnach 17:40 Uhr Kenntnis von dem Vorfall am Montag erhalten, kurz nach 20:00 Uhr sei der Brand eingedämmt. Kurz derauf habe Nel ein Krisenteam aus Norwegen und Dänemark einberufen, um den Fall schnellstmöglich aufzuklären.Sicherheit habe bei Nel oberste Priorität, das Unternehmen arbeite intensiv daran, die Ursache des Vorfalls zu ermitteln. Für Fragen und Antworten habe Nel die Homepage entsprechend eingerichtet.Nel setze alles daran, den Vorfall schnell aufzuklären. Doch die Unsicherheit bis zu einem klaren Ergebnis bleibe und dürfte auch den Aktienkurs weiter belasten. Inzwischen sei der Wasserstoff-Hot-Stock zum Spielball für Trader und Zocker verkommen.Interessierte Anleger sollten vorerst weitere Details abwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu der Nel-Aktie. (Analyse vom 13.06.2019)