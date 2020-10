Börsenplätze Nel-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Unternehmen Everfuel hätten Nel und die E.F. Holding (unter Kontrolle von Jacob Krogsgaard) ins Leben gerufen. Laut einem aktuellen Medienbericht stehe die Gesellschaft vor einem Listing an der Börse in Oslo. Ein erfolgreiches Börsendebüt von Everfuel könnte auch der Nel-Aktie frische Impulse verleihen.Wie "Dagens Naeringsliv" berichte, habe Everfuel die Zulassung zum Handel am Merkur Market beantragt. Øystein Stray Spetalen gehöre zu den Investoren. Apropos Investoren: Nel sei ein Anteilseigner der ersten Stunde von Everfuel - der Wasserstoff-Spezialist halte 20%."Everfuel hatte einen ausgezeichneten Start. Sie begannen mit dem Bau einer Tankstelle für Taxiflotten in Kopenhagen. Sie haben auch eine Kooperation mit Shell", habe Nel-CEO Jon André Løkke vor einigen Monaten gegenüber dem "Aktionär" erklärt. "Everfuel ist ein Eigentümer-Betreiber, während wir ein Gerätehersteller sind. Wir hoffen, dass sich diese Partnerschaft weiter entwickelt, sodass wir Geschäfte zu ihnen bringen können und sie Geschäfte zu uns bringen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link