Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Im unverändert schwachen Marktumfeld knacke Nel die breite Widerstandszone im Bereich von 4,70 Norwegische Kronen (NOK) und breche nach oben aus. Neuigkeiten von Unternehmensseite seien keine zu verzeichnen - doch es gebe positive Schlagzeilen zu den in Niedersachsen fahrenden Wasserstoffzügen von Alstom. Bei diesem Projekt habe Nel bekanntlich seine Finger im Spiel.Nicht alle Züge würden mit einer Oberleitung fahren. Gerade in ländlichen Regionen seien Diesel-Züge keine Seltenheit. Eine saubere Alternative: der Brennstoffzellenantrieb. Im vergangenen Jahr habe Alstom mit der Coradia iLint den weltweit ersten Wasserstoffzug auf die Schienen gebracht. Das Fazit nach ein paar Monaten Fahrpraxis falle positiv aus, wie der französische Bahn-Konzern der Nachrichtenagentur dpa mitgeteilt habe.Wie aus einem Artikel von "TU Energi" hervorgehe, arbeite Alstom zusammen mit Nel an einem Angebot für 56 Brennstoffzellen-Züge für Norddeutschland. Der dazu benötigte Wasserstoff solle per Elektrolyse aus Windkraftanlagen entstehen. Das potenzielle Umsatzpotenzial für Nel sei enorm, zumal sich das norwegische Unternehmen vom Großkunden Nikola Motor unabhängiger machen würde.Investierte Anleger sollten bei der Nel-Aktie an Bord bleiben, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Nächste Hürden: die Marken von 5,00 und 5,50 NOK. (Analyse vom 02.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link