Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,704 EUR -1,93% (08.12.2021, 18:47)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

17,115 NOK -2,59% (08.12.2021, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (08.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe die Nel-Aktie kräftig Federn lassen müssen. Dennoch gebe es einen Grund zur Hoffnung für Papiere mit einem Bezug zu Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.Ein Umstand, der die Kursentwicklung der Wasserstoff-Aktien derzeit negativ tangiere, sei die Tatsache, dass grüner Wasserstoff erst in ferner Zukunft verstärkt nachgefragt werden werde. Zwar seien weltweit bereits staatliche Subventionen für grünen Wasserstoff i.H.v. rund 30 Mrd. USD angekündigt worden, dennoch bleibe ein Problem bestehen, wie rechargenews.com unter Berufung auf die Internationale Energieagentur (IEA) berichte.Das Problem: Grüner Wasserstoff sei weiterhin teurer als Wasserstoff, der mit fossilen Brennstoffen erzeugt worden sei. Zudem würden sich wegen der höheren Kosten nur wenige Abnehmer für den umweltfreundlicheren Brennstoff finden. Dies führe zu Herausforderungen bei der Finanzierung von Projekten im Gigawattbereich und mache die Entwicklung des Sektors unsicherer.Auch wenn die Nachfrage nach erneuerbaren Wasserstoff derzeit noch gering sei, zeige die Prognose welche rasanten Wachstumsraten im Wasserstoff-Markt schlummern. Als einer der Marktführer eröffne dies für Nel in Zukunft starke Chancen. "Der Aktionär" sei derzeit bullish für die Aktie des Wasserstoff-Pure-Players gestimmt. Mutige könnten den jüngsten Rücksetzer für einen Neueinstieg nutzen. Ganz wichtig dabei: Ein Stoppkurs bei 1,25 Euro sichere die Position nach unten ab, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link