Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Deutschland gelte nicht gerade als Vorreiter von wichtigen Trendthemen. Das zeige das Beispiel der Digitalisierung, die über Jahre schlichtweg verschlafen worden sei. Umso erstaunlicher sei es, dass die Politik nun das Thema Wasserstoff in den letzten Monaten regelrecht für sich entdeckt habe. Daher könnte in Sachen Elektrolyse zur Produktion von grünem Wasserstoff in den kommenden Jahren in Deutschland regelrecht die Post abgehen und Nel könnte unter Umständen einen wichtigen Beitrag dazu leisten.Inwiefern das norwegische Unternehmen von der aktuellen Wasserstoff-Offensive der Bundesregierung profitieren könne, bleibe abzuwarten. Doch klar sei: Die Politik erkenne endlich das immense Potenzial des Energieträgers. Wer bei Nel investiert sei, halte an der Position weiter fest. Spekulativ ausgerichtete Neueinsteiger könnten versuchen, mit einem Abstauberlimit bei 0,65 Euro zum Zuge zu kommen. Der Stopp sollte bei 0,50 Euro platzeirt werden, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.07.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: