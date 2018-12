Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (14.12.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.

Das Papier des norwegischen Unternehmens habe sich im zuletzt herausfordernden Marktumfeld sehr gut gehalten. Nach wie vor bilde die Nel-Aktie eine Dreiecksformation aus, die vor der Auflösung stehe. Könne der Elektrolyse-Spezialist in den kommenden Tagen und Wochen an den positiven Newsflow anknüpfen, oder gebe es Neuigkeiten vom mit Abstand wichtigsten Projekt mit Nikola Motor, sollte die Nel-Aktie nach oben ausbrechen. Der Titel bleibe ein spekulatives Must-have im Wasserstoff-Sektor, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2018)