Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,625 EUR +0,48% (04.04.2019, 15:19)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,92 NOK -2,79% (03.04.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.04.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Keine zwei Wochen mehr bis zur Nikola World in Arizona: Dann präsentiere Nikola Motor seine Trucks. Und Nel sei mit am Start, die Vorbereitungen würden bereits auf Hochtouren laufen. Auch die Nel-Aktie befinde sich weiterhin aus charttechnischen Gesichtspunkten in einer blendenden Verfassung, die Marke von 6 NOK (Norwegische Kronen) habe der Titel zurückerobern können.Die Vorfreude auf das Event sei groß - v.a. bei den Nel-Aktionären. Eine erfolgreiche Nikola World könnte dem Papier Mitte April frische Impulse liefern - dann sollte die Aktie einen Angriff auf das Rekordhoch bei 6,20 NOK starten. Nächstes Ziel wären dann 6,50 NOK.Bei aller Euphorie: Potenzielle Folgeaufträge durch die Präsenz auf derVeranstaltung oder durch Nikola Motor seien bereits in der Börsenbewertung von rund 750 Mio. Euro eingepreist. Nel dürfe sich keinen Fauxpas erlauben, neue Aufträge vom US-Start-up seien angesichts der Performance in den letzten Monaten schon fast ein Muss.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link