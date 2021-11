Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nominierung Powells zum neuen FED-Chef habe an den Aktienmärkten ein kleines Beben ausgelöst. Die Angst der Anleger sei jetzt, dass im kommenden Jahr drei statt zwei Zinsanhebungen in den USA stattfinden würden, was per se nicht gut für Wachstumsaktien wie Nel sei. Der Chart schaue nicht gut aus.Die Nel-Aktie habe in den letzten Handelsstunden nicht nur die 200-Tage-Linie unterschritten, sondern mit dem Bruch der Unterstützung bei 1,80 Euro eine sogenannte Rounding-Top-Bildung abgeschlossen und somit ein weiteres Verkaufssignal generiert. Das nächste Kursziel wäre jetzt das 50%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung zwischen dem 6. Oktober (Tief bei 1,19 Euro) und dem 12. November (Hoch bei 2,06 Euro): Dies liege bei 1,63 Euro.Knapp darunter warte schon die nächste wichtige Unterstützung, die es zu verteidigen gelte. Es handle sich hierbei um die Horizontale von 1,60 Euro. Würde der Abwärtstrend auch dort nicht stoppen, wäre der nächste Halt bei 1,48/9 Euro, den Hochs von August und September.Auf kurze Sicht gebe Nel kein gutes Bild ab. Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass der Konzern einer der Top-Player aus Europa im Wasserstoff-Segment sei.Wer noch nicht an Bord ist, platziert ein Abstauberlimit bei 1,60/63 Euro, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. Der Stopp sei generell bei 1,25 Euro zu setzen. (Analyse vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link