Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (17.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der 10. Juni 2019 sei ein schwarzer Tag für Nel gewesen. Flammen und tiefschwarze Rauchwolken an der Wasserstofftankstelle in Kjørbo bei Oslo hätten für Fragezeichen und einen Kurseinbruch bei der Nel-Aktie gesorgt. Inzwischen sei der Fall aufgeklärt, dennoch solle das Wasserstoff-Unternehmen dafür Bußgelder zahlen.Wie Nel am Dienstag berichtet habe, seien Bußgeldbescheide in einer Höhe von insgesamt 25 Mio. Norwegische Kronen (2,44 Mio. Euro) eingegangen. Der Wasserstoff-Spezialist werde die Bescheide prüfen und weitere mögliche Maßnahmen in Betracht ziehen, heiße es.15 Millionen Kronen davon würden eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nel betreffen, die restlichen zehn Millionen solle ein Unternehmen tragen, welches sich wiederum teilweise im Besitz von Nel befinde.Die Bußgelder sollten nur einen begrenzten Einfluss auf die Bilanz und den Aktienkurs haben. Viel wichtiger sei, dass Nel den Vorfall habe aufklären können. Am morgigen Donnerstag würden die Norweger die Q4-Zahlen präsentieren. Größere Impulse seien nicht zu erwarten.DER AKTIONÄR hat in den letzten Wochen bei dem Wasserstoff-Wert zu Teil-Gewinnmitnahmen geraten, so der Experte Michel Doepke. (Analyse vom 17.02.2021)