Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen zum ersten Quartal des Wasserstoff-Spezialisten Nel seien am Dienstag an der Börse alles andere als gut angekommen. In Oslo sei die Aktie mit einem Minus von knapp 16 Prozent aus dem Handel gegangen. Die Analysten der Privatbank Berenberg hätten das Kursziel zwar daraufhin gesenkt, allerdings ergebe sich damit immer noch ein Upside-Potenzial von rund 50 Prozent.Berenberg habe nach den Zahlen das Kursziel für die Nel-Aktie um drei auf 30 Norwegische Kronen (3,00 Euro) gekappt, die Einstufung laute indes unverändert "buy".Der Umsatz des Wasserstoffproduzenten habe die Konsensschätzungen verfehlt, so Analyst James Carmichael in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings nehme der Auftragsbestand weiter zu und der Ausbau der Fertigungskapazitäten komme gut voran. Nel sei weiterhin gut positioniert, um im Zuge des Ausbaus der Wasserstoffwirtschaft erhebliche Marktanteile zu erobern. Die jüngste Kursschwäche biete Anlegern eine attraktive Kaufgelegenheit.Nel habe mit den Zahlen für lange Gesichter gesorgt, langfristig bleibe der Wasserstoff-Wert dennoch interessant.Aufgrund des angeschlagenen Chartbildes und der immer noch hohen Bewertung drängt sich aktuell kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten den Stopp bei 1,90 Euro beachten. (Analyse vom 05.05.2021)Mit Material von dpa-AFX