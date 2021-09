Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe mit den Zahlen zum zweiten Quartal für eine große Enttäuschung unter den Marktteilnehmern gesorgt. Kein Wunder, dass zahlreiche Analysten nach dem jüngsten Quartalsbericht ihre Schätzungen und Kursziele überarbeiten würden. Dazu gehöre auch die Privatbank Berenberg. Sie habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Kursziel von 30 auf 23 NOK (Norwegische Kronen) gesenkt, das Votum laute aber unverändert "buy". Laut Berenberg sei Nel weiterhin gut positioniert, um das erwartete längerfristige Wachstum der Wasserstoffwirtschaft zu nutzen. Die Analysten der Privatbank hätten nach den Zahlen den Umsatzausblick für 2021 um 20% gesenkt. Mit dem Break-even rechne Berenberg erst im Jahr 2024.Die Nel-Aktie habe seit Jahresbeginn kräftig korrigiert und sei mittlerweile auf einem interessanten Niveau für spekulative, langfristig ausgerichtete Anleger angekommen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2021)Börsenplätze Nel-Aktie: