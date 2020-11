Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,8935 EUR +4,18% (17.11.2020, 15:10)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

20,345 NOK +4,12% (17.11.2020, 15:19)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (17.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe endlich den Ausbruch aus ihrer Chartformation geschafft. Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen habe zwar zuletzt mit seinen Q3-Zahlen enttäuscht, dennoch habe das Papier in der Folge stark zulegt. Nun sei der Sprung über einen enorm starken Widerstand geglückt. Diese Marken würden jetzt in den Fokus rücken.Die Nel-Aktie habe nun endgültig ihre Chartformation aufgelöst. Diese charttechnische Dreiecksformation habe sich am Mehrjahreshoch bei 2,19 Euro und am September-Tief bei 1,34 Euro aufgespannt. Nachdem der Wert Ende Oktober die untere Begrenzungslinie bei 1,50 Euro erfolgreich getestet habe, sei er stark angestiegen und habe die 50-Tage-Linie bei 1,76 Euro durchbrochen.Am vergangenen Freitag habe die Aktie schließlich die obere Begrenzungslinie bei 1,80 Euro überschritten, an der auch zeitgleich die 100-Tage-Linie verlaufen sei. Nachdem der Kurs den Ausbruch in den Folgetagen mehrmals getestet habe, sei die Aktie heute bereits knapp vier Prozent im Plus und bestätige damit die Auflösung der Chartformation. Ein weiterer Anstieg bis zum Oktober-Hoch bei 1,98 Euro sei jetzt recht wahrscheinlich. Nach dieser Hürde rücke dann sogar das Mehrjahreshoch bei 2,19 Euro in den Fokus.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 1,20 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link