Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel tue sich etwas. Nachdem der Wert in den vergangenen eineinhalb Wochen ein bärenstarkes Comeback hingelegt habe, sehe die Lage nun seit Montag bedrohlicher aus. Der Titel stehe seit Wochenbeginn deutlich im Minus. Diese Marken seien nun besonders wichtig.Die Nel-Aktie sei noch immer in ihrer Konsolidierungsphase. Nach einem heftigen Kursrutscher Ende Januar habe es zwar kurzzeitig so ausgesehen, als ob der Titel in einen Abwärtstrend übergehe, doch dank eines Rebounds an der 50-Tage-Linie bei rund 2,60 Euro habe er wieder Kurs auf das Mehrjahreshoch bei 3,40 Euro genommen.Die Erholungsbewegung habe jedoch nur bis vergangenen Freitag angehalten. Dort sei der Wert erneut an der massiven Widerstandszone, die zwischen 3,35 Euro und dem Mehrjahreshoch bei 3,40 Euro verlaufe, abgeprallt. Aus charttechnischer Sicht sei daher kurzfristig mit weiteren Rücksetzern bis an die 3-Euro-Marke zu rechnen. Darunter biete das Zwischentief bei 2,91 Euro weiteren Halt.Neueinsteiger greifen daher erstmal nicht zu, so Timo Nützel. Zuletzt hatte "Der Aktionär" zu Teil-Gewinnmitnahmen geraten. (Analyse vom 10.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link