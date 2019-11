Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (06.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Am morgigen Donnerstag werde Nel die Zahlen zum dritten Quartal 2019 vorlegen. Ergebnisseitig sei mit roten Vorzeichen zu rechnen. Das sollte Anleger allerdings nicht verunsichern. Viel spannender dürfte in den kommenden Stunden und Tagen werden, welches Update der wohl wichtigste Nel-Partner, Nikola Motor, preisgebe.Laut den aktuellen bei der Nachrichtenagentur "Bloomberg" geführten Analystenschätzungen werde mit einem Quartalsumsatz von 139 Millionen Norwegische Kronen gerechnet. Im Vorjahresquartal habe der Wasserstoff-Pure-Player noch 113,7 Millionen Kronen (116 Millionen Kronen Betriebsleistung) erlöst. Beim EBITDA werde ebenfalls mit einer Verbesserung gerechnet. Nach einem EBITDA-Verlust von 53,3 Millionen Kronen im Vorjahreszeitraum solle dieser auf etwa 33 Millionen Kronen zusammenschmelzen.Gemessen an den operativen Kennzahlen mit Verlusten und keinem übermäßigen Wachstum sei der aktuelle Börsenwert von knapp einer Milliarden Euro enorm hoch. Doch bei Nel würden in erster Linie zwei Dinge zählen: Die Zukunft und ein besonderer Kunde namens Nikola Motor.Die Quartalszahlen an sich dürften wenig Überraschungspotenzial bergen. Auf der anderen Seite steige die Spannung, was das angekündigte Update von Nikola Motor angehe. Die Nel-Aktie gehöre unverändert zu den aussichtsreichsten Wasserstoff-Werten auf dem internationalen Kurszettel.Investierte Anleger bleiben vorerst weiter an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.11.2019)