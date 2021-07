Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,006 EUR -0,35% (01.07.2021, 11:35)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (01.07.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktie wieder nach oben gedreht - AktienanalyseWasserstoffaktien zählten bis weit ins erste Quartal 2021 hinein zu den Börsen-Superstars, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Doch dann sei Ernüchterung eingekehrt, es sei zu einer großen Korrektur gekommen. Zu den Leidtragenden würden auch die Aktionäre von Nel Hydrogen (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) gehören. Das Unternehmen stelle seit fast 100 Jahren Elektrolyseure - Geräte zur Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff - sowie Wasserstoff-Tankstellen her.Die Euphorie um künftig möglicherweise stark wachsende Geschäfte habe die Nel-Aktie Anfang 2021 bis auf 3,40 Euro nach oben getrieben. Rund zwölf Monate zuvor sei die Nel-Aktie noch für weniger als einen Euro zu haben gewesen. Allerdings habe das norwegische Unternehmen dann die hoch gesteckten Erwartungen im ersten Geschäftsquartal nicht erfüllen können- der Verlust sei höher ausgefallen als erwartet. In der Folge sei der Aktienkurs ausgehend vom Rekordhoch um fast 54 Prozent abgestürzt. Allmählich zeichne sich aber eine Bodenbildung ab: Vom Tief aus habe sich der Titel wieder um gut 17 Prozent nach oben arbeiten können. Dazu beigetragen hätten mehrere Kooperationen. Zunächst hätten sich die Norweger einer Initiative angeschlossen, bei der es um die Entwicklung einer fossilfreien Wasserstoffanlage für die Stahlproduktion gehe - Nel werde das Projekt mit seiner Elektrolyseur-Ausrüstung beliefern. Zudem sei ein Rahmenvertrag mit Howden unterzeichnet worden. Dabei gehe es um die Lieferung von Wasserstoff-Kompressoren für die Elektrolyseure.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link