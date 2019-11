Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vollmundig habe Nikola Motor zuletzt ein "Update" für 2020 via Twitter in Aussicht gestellt. Die Ankündigung: Es werde auch im kommenden Jahr eine Nikola World geben. Details zum weiteren Fahrplan oder zur Zusammenarbeit mit Nel seien jedoch ausgeblieben.Klar sei: Das Start-up um Firmenlenker Trevor Milton habe große Pläne. Die namhaften Investoren wie Bosch oder CNH Industrial würden zeigen, dass dem Entwickler von Brennstoffzellen-Trucks viel zugetraut werde.Es sei ganz klar positiv zu werten, dass CEO Milton das große Rad drehe und der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit biete, die innovativen Fahrzeuge hautnah zu erleben.Auch wenn die große Überraschung für Nel-Aktionäre im Rahmen des Updates von Nikola Motor bis dato ausgeblieben seien: Die Aktie befinde sich in einer bestechenden Form und stehe unmittelbar vor einem frischen Kaufsignal.Die Nel-Aktie bleibe eine spannende Möglichkeit, um am potenziellen sektorübergreifenden Wasserstoff-Boom zu partizipieren.Investierte Anleger halten an den Papieren vorerst fest, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2019)