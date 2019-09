Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe am Freitagnachmittag einen weiteren Auftrag vermelden können. Für ein international tätiges Energieunternehmen solle Nel einen alkalischen Elektrolyseur mit einer Leistung von 3,5 Megawatt liefern. Die Installation der Anlage sei für 2020 vorgesehen, den Auftragsgegenwert beziffere Nel auf 4 Mio. USD.Die Nel-Aktie habe das gemischte Zahlenwerk zum zweiten Quartal gut weggesteckt und sogar mit dem Verlassen des Abwärtstrends ein Kaufsignal generiert. Nel bleibe eine spannende Spekulation auf den Durchbruch der Wasserstoff-Technologie. Ein Stopp bei 0,52 Euro sichere nach unten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.09.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: