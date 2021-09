Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,3725 EUR +4,33% (23.09.2021, 16:14)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,815 NOK +3,99% (23.09.2021, 16:02)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (23.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Handelswoche sei für Aktien aus dem Wasserstoff-Sektor und ihre Anleger eine erfreuliche. Bereits am Montag, der von großer Verunsicherung geprägt gewesen sei, würden viele Titel aus der H²-Branche im Plus notieren. Auch die Nel-Aktie habe an diesem Tag um rund drei Prozent zugelegt.Dieser positive Trend habe sich im Wochenverlauf fortgesetzt und so habe die Nel-Aktie vom Jahrestief bei 12,45 Norwegische Kronen (NOK) in vier Handelstagen bereits zwölf Prozent zugelegt. Jetzt notiere das Papier an der abwärtsgerichteten Trendlinie und am GD20 bei rund 14 NOK. Diese beiden Marken würden aktuell einen Widerstand darstellen. Durch das positive Momentum sowie die allgemein freundliche Stimmung im Sektor, stünden die Chancen für den Befreiungsschlag aus dem Abwärtssog gut.Das Sentiment bei Wasserstoff-Titeln helle sich wieder auf und so präsentiere sich auch die Nel-Aktie freundlich. Das Papier stehe kurz vor einem wichtigen Schritt, um sich aus dem Abwärtstrend zu befreien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link