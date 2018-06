Börsenplätze Nel-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,375 EUR +25,00% (28.06.2018, 12:13)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (28.06.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Paukenschlag bei Nel Hydrogen: Nikola Motor habe bei Nel 448 Elektrolyseure und Betankungsausrüstung bestellt. Um den Mega-Auftrag zu bedienen, werde der Elektrolyse-Spezialist die Produktionskapazitäten am Standort in Notodden massiv nach oben fahren. Damit sei klar: Die Norwegen würden beim Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur von Nikola Motor in den USA eine entscheidende Rolle spielen und damit den Bekanntheitsgrad weiter steigern.Die Geduld zahle sich aus: Im heutigen Handel schieße der norwegische Titel um rund 20 Prozent nach oben und sende ein starkes Kaufsignal. Gelinge damit der Befreiungsschlag? Der Auftrag von Nikola Motor unterfüttere die starke Position von Nel ASA im Markt für Wasserstofflösungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link