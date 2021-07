Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (14.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach anfänglichen Kursgewinnen sei der Wasserstoff-Titel im Handel am Mittwoch ins Minus gerutscht. Aktuell notiere die Nel-Aktie an der Heimatbörse in Oslo knapp zwei Prozent unter dem gestrigen Schlusskurs. Eine bestätigte Kaufempfehlung aus dem Hause Barclays könne der Aktie keine frischen Impulse verleihen.Barclays habe das Rating für die Nel-Aktie auf "overweight" mit einem Kursziel von 39 Norwegische Kronen (umgerechnet 3,77 Euro) belassen. Ausgehend vom aktuellen Kurs bei 1,81 Euro entspreche dies einem möglichen Upside-Potenzial von knapp 108 Prozent.Trotz eines weiter steigenden Ölpreises koppele sich die Energiebranche immer weiter von diesem ab, habe es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Barclays geheißen. Gleichwohl stecke der Übergang von klassischen zu neuen Energieträgern noch immer in den Kinderschuhen. Das norwegische Unternehmen dürfte 2021 und 2022 noch nicht gewinnbringend wirtschaften.Neueinsteiger warten positive Impulse - sowohl charttechnisch als auch fundamental - weiter ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Engagierte Anleger sollten den Stopp bei 1,40 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 14.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)