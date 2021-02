Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) als einen Trading-Tipp des Tages unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe in der letzten Woche stark korrigiert. Sie habe zeitweise bei 2,70 Euro gelegen. Jetzt habe sie nach oben gedreht und nach dem Überwinden der 3-Euro-Marke Kurs wieder auf die alten Hochs bei 3,32 Euro genommen. Der Aktienprofi vergleiche das Momentum bei Wasserstoffaktien generell und bei Nel im Speziellen. Er gehe dabei davon aus, dass man bei der Aktie zumindest einen Test des Allzeithochs in naher Zukunft sehen werde. Bei entsprechendem Umfeld werde es wahrscheinlich darüber hinaus gehen. Es fließt sehr viel Geld in das Thema ESG, deshalb dürfte man weiter steigende Kurse bei der Nel-Aktie sehen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.02.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: