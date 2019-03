Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (19.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die "Aktionär"-Dauerempfehlung Nel aus Norwegen habe bei vielen Wasserstoff-Projekten einen Fuß in die Tür gestellt. Allmählich scheine das Unternehmen die Früchte der Arbeit zu ernten: An dieser Stelle sei der Großauftrag von sechs Millionen Dollar aus Kalifornien von Equilon Enterprises, einer Tochter des Öl- und Gasriesen Royal Dutch Shell, zu nennen.Aber auch die gewonnene Ausschreibung für zwei Wasserstoff-Tankstellen in Südkorea sowie der Beitritt zum Wasserstoff-Joint-Venture HyNet im vielversprechenden asiatischen Land würden belegen: Das Know-how von Nel sei rund um den Globus gefragt. Und das Geschäft mit Elektrolyseuren komme in Schwung: Nel sei beauftragt worden, eine Anlage in die Schweiz zu liefern. Auftraggeber sei die Hydrospider AG, eine H2-Energy-Tochter. Die Auslieferung solle im zweiten Halbjahr 2019 erfolgen.Trotz der Auftragsflut: Nel sei mittlerweile mit einer Marktkapitalisierung von etwa 670 Millionen Euro bei einem erwarteten Jahresumsatz von 63,8 Millionen Euro für 2019 sportlich bewertet. Auch die fundamentale Entwicklung im vierten Quartal sei alles andere als zufriedenstellend gewesen.Doch wie sage man so schön: An der Börse werde die Zukunft gehandelt! Und Nel stehe im Erfolgsfall eine große Zukunft bevor. Die Aktie klettere sukzessive weiter nach oben und nähere sich wieder dem Rekordhoch.Investierte Anleger bleiben beim nordeuropäischen Highflyer an Bord - denn die Wasserstofffantasie lebt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2019)