1,7375 EUR -0,43% (30.06.2020, 10:42)



18,95 NOK +1,36% (29.06.2020)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (30.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel könne auftragsseitig wieder punkten. Für einen großes internationales Unternehmen sollten die Norweger mehrere Wasserstoff-Tankstellen fertigen. Die Meldung verleihe der Nel-Aktie frischen Rückenwind - nur noch wenige Prozent würden dem Anleger-Liebling zu einem Rekordhoch an der Heimatbörse in Oslo fehlen.Nel nenne den Auftraggeber nicht, beziffere den Gegenwert für die mehreren Tankstellen auf mehr als 150 Millionen Norwegische Kronen. Das entspreche in etwa 13,8 Millionen Euro. "Wir fühlen uns geehrt, dass sich das Unternehmen für unsere H2Station-Betankungslösung entschieden hat, und wir freuen uns darauf, die Errichtung ihrer Tankstellen zu unterstützen", so Ulrik Torp Svendsen, Key-Account-Manager bei Nel Hydrogen Fueling. Zusätzliche Information würden die Norweger im zweiten Halbjahr preisgeben wollen."Bei Wasserstofftankstellen verfügen wir über eine Produktionsanlage, die etwa 300 Einheiten pro Jahr herstellen kann", so Nel-Chef Jon André Løkke vor Kurzem im Gespräch mit dem "Aktionär". "Wir waren auch für die Installation der ersten öffentlich zugänglichen Wasserstofftankstelle im Jahr 2003 verantwortlich und haben seitdem zahlreiche Stationsgenerationen entwickelt."Die Nel-Aktie habe in den letzten Jahren eine starke Performance auf das Börsenparkett gezaubert. Ausgehend von der Erstempfehlung im Aktienreport "Mobilität der Zukunft - 150%-Chance mit diesem Nischen-Player" zu 0,30 Euro betrage das Kursplus in der Spitze 567 Prozent. Der Wert befindet sich auf dem Weg zu einem Tenbagger, so Michel Doepke. (Analyse vom 30.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link