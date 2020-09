Börsenplätze Nel-Aktie:



1,972 EUR -1,03% (04.09.2020, 10:11)



21,02 NOK -6,58% (03.09.2020, 16:25)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Zum Start in den letzten Handelstag der Woche setze das Papier des Wasserstoff-Unternehmens seinen Abwärtstrend fort. Nachdem die Nel-Aktie in einem schwachen Börsenumfeld bereits gestern deutlich unter Druck geraten sei, richte sich der Blick der Marktteilnehmer jetzt auf die nächsten Unterstützungszonen.Mit einem Minus von 7,4 Prozent sei der norwegische Titel gestern bei 21,02 Norwegischen Kronen (NOK) aus dem Handel gegangen. Zu Handelsbeginn am Freitag verliere die Nel-Aktie erneut rund 2,7 Prozent auf 1,97 Euro.Grund für den Kursrückfall sei das weltweit schwache Börsenumfeld: Der NASDAQ 100 habe gestern auf Schlusskursbasis 5,2 Prozent auf 11.653 Punkte verloren, der Dow Jones habe rund 2,9 Prozent tiefer bei 28.292 Zählern geschlossen, der DAX habe beim Endstand von 13.057 Punkten einen Kursverlust von 1,4 Prozent verzeichnet und auch der Norwegische Hauptindex OBX sei mit einem Minus von rund 0,3 Prozent bei 747.940 Zählern aus dem Handel gegangen.Bereits investierte Anleger sollten trotz des Rücksetzers an ihren Anteilen festhalten. Nel bleibt eine spannende Wette auf die zukünftige Entwicklung der Wasserstoff-Technologie, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link