Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,5605 EUR -6,04% (12.06.2019, 11:09)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

5,76 NOK -18,30% (12.06.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (12.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Nel-Aktie sei kräftig eingebrochen (-17,7%), nachdem in Norwegen eine Wasserstoff-Station gebrannt habe. Die Nel-Aktie habe zeitweise schon bei 0,52 Euro und damit unterhalb der 200-Tage-Linie notiert. Für positiv halte der Börsenexperte die Tatsache, dass diese charttechnisch wichtige Linie erfolgreich getestet worden sei. "Der Aktionär" hatte einen Stoppkurs bei 0,60 Euro und wurde nun ausgestoppt. Jetzt ist abzuwarten, was die Gründe für den Unfall (Brandstiftung, technischer Defekt usw.) waren, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.06.2019)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nel-Aktie: