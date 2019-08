Tradegate-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:

16,53 EUR -11,46% (12.08.2019, 17:28)



NASDAQ-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:

18,47 USD -11,71% (12.08.2019, 17:54)



ISIN Nektar Therapeutics-Aktie:

US6402681083



WKN Nektar Therapeutics-Aktie:

165417



Ticker-Symbol Nektar Therapeutics-Aktie:

ITH



NASDAQ Ticker-Symbol Nektar Therapeutics-Aktie:

NKTR



Kurzprofil Nektar Therapeutics Inc.:



Nektar Therapeutics (ISIN: US6402681083, WKN: 165417, Ticker-Symbol: ITH, NASDAQ-Symbol: NKTR), gegründet in 1998, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Arzneimittel in Bereichen mit hohem medizinischen Bedarf entdeckt und entwickelt. Die Forschungs- und Entwicklungspipeline des Unternehmens für neue Prüfpräparate umfasst Behandlungen für Krebs, Autoimmunerkrankungen und chronische Schmerzen. (12.08.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Nektar Therapeutics-Aktienanalyse des Analysten Andy Hsieh von William Blair & Co:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Andy Hsieh vom Investmenthaus William Blair & Co seine Haltung, dass die Aktien von Nektar Therapeutics (ISIN: US6402681083, WKN: 165417, Ticker-Symbol: ITH, NASDAQ-Symbol: NKTR) eine überdurchschnittliche Kursentwicklung zeigen könnten.Die Analysten von William Blair & Co raten nach dem Ausverkauf bei Nektar Therapeutics zu aggressiven Käufen. Das Unternehmen habe bekannt gegeben, dass sich die Zusammenarbeit mit Bristol-Myers Squibb aufgrund von Produktionsproblemen bei bempegaldesleukin auf weniger klinische Studien beschränken müsse.Sicherlich sei die jüngste Entwicklung negativ. Die negative Kursreaktion übertreffe aber die möglichen Auswirkungen bei weitem, so der Analyst Andy Hsieh. Nektar arbeite mit der FDA und dem Partner Bristol-Myers Squibb zusammen, um die Produktionsprobleme mit Hilfe neuer Qualitätskontrollen in den Griff zu bekommen.Die Aktienanalysten von William Blair & Co halten in ihrer Nektar Therapeutics-Aktienanalyse am "outperform"-Rating fest.Börsenplätze Nektar Therapeutics-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Nektar Therapeutics-Aktie:16,45 EUR +0,98% (12.08.2019, 17:47)