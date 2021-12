Laut der Investoren-Präsentation würden alleine die 73 Millionen Dollar aus dem PIPE-Investment reichen, um Nauticus Robotics bis 2026 zu finanzieren. Die 170 Millionen Dollar aus dem SPAC sollten zu Beschleunigung des Wachstums eingesetzt werden.



Im vergangenen Jahr hätten Analysten den Markt für Unterwasser-Robotik auf 2,7 Milliarden Dollar taxiert. Bis 2028 solle er ein Volumen von 6,7 Milliarden erreichen.



Das zuletzt gestiegene Investoren-Interesse an nachhaltigen Investments in Bezug auf die Weltmeere, das bei den so genannten blauen Anleihen zu beobachten ist, dürfte auch Nauticus Robotics in die Karten spielen - Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.12.2021)



Nauticus Robotics:



Nauticus Robotics, Inc. ist ein in Houston ansässiger Entwickler von Cloud-basierten Oberflächen- und Unterwasserrobotern, Software und zugehörigen Diensten. Das Unternehmen wurde von ehemaligen NASA-Ingenieuren gegründet. Es wird von einem Weltklasse-Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in Robotik, Engineering, Industrieautomation und Green Tech angetrieben. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die hohe Aktivität bei den SPAC-Deals hält an. Am Freitag gab das auf Unterwasser-Roboter spezialisierte Unternehmen Nauticus Robotics bekannt, mit CleanTech Acquisition (ISIN US18453L1070/ WKN A3CYY0) fusionieren zu wollen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Der Deal würde das Unternehmen mit gut einer halben Milliarde Dollar bewerten und solle im ersten Halbjahr 2022 abgeschlossen sein.Statt von Menschen ferngesteuert sollten die Roboter der Amerikaner selbstständig arbeiten, ermöglicht durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Da die Roboter weitgehend selbst zu ihren Einsatzorten fahren würden und die Überwachung vom Land aus erfolge, entfalle auch der Einsatz von großen Schiffen. Das reduziere nicht nur die Kosten der Unternehmen, sondern verbessere auch ihre CO2-Bilanz.Die Aufgaben, die der Aquanaut übernehmen könne, würden laut Nauticus Robotics von Transport, über Datenerfassung bis zur Wartung von Geräten reichen. Dabei habe das Unternehmen unterschiedlichste Branchen wie den Energie-Sektor, beispielsweise Off-Shore-Windparks, oder die Fischerei im Blick.