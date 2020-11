Diesem Wirtschaftsmodell sei geschuldet, dass vier Schwellenwerte überschritten worden seien, die für den Planeten und das sichere Zusammenleben essenziell seien. Treffen wir keine Maßnahmen, um unsere Wirtschaftsmodell zu verbessern, stehen die Prognosen für unser kollektives Wohl nicht gut, so die Experten von Lombard Odier Investment Managers.



Man müsse weg von einer verschwenderischen, ineffizienten, ungleichen und verschmutzenden Wirtschaft und hin zu einer kreislauforientierten, produktivitätssteigernden, integrativen und sauberen Wirtschaft (Circular, Lean, Inclusive und Clean, kurz CLIC™-Wirtschaft). Dafür müsse man seinen Umgang mit natürlichen Ressourcen von Grund auf überdenken.



Um die Regenerationsfähigkeit der Natur besser nutzen zu können, müsse man erstens das ungenutzte Potenzial der zirkulären Bioökonomie erkennen. Konkret bedeute das vermehrt erneuerbare Baustoffe verwenden, Rohstoffquellen nicht übernutzen und mit Produktinnovationen, wie beispielsweise biobasierte Polymere und Verbundwerkstoffe, die Umwelt schonen.



Zweitens müsse in produktivitätssteigernde Maßnahmen investiert werden, wie die Weiterentwicklung von Verarbeitungsprozessen, das Vorantreiben der Sharing-Economy sowie eine verbesserte Abfallbewirtschaftung und -verwertung. Eine solche Trendwende leiste nicht nur einen Beitrag, um Naturkapital zu erhalten, sondern biete auch verschiedene Investitionsmöglichkeiten in allen Wirtschaftsbereichen.



Digitalisierung und technologischer Fortschritt würden viele Bausteine bieten, für bessere Lösungen und neue naturbasierte Produkte. Im Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft werde das Bewusstsein für die Bedeutung des Naturkapitals weiter geschärft, und den Einsatz kohlenstoffneutraler Materialien und Verfahren zur Kohlenstoffbindung vorantreiben.



Naturkapital sei ein außerordentlich produktives Gut. Die Erde regeneriere jährlich etwa 19 Prozent ihrer Biomasse. Diese einzigartige Eigenschaft aufrechtzuerhalten sei für die Vitalität der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung und biete zugleich eine Vielzahl an innovativen Investitionsmöglichkeiten. (11.11.2020/ac/a/m)





