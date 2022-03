Bonn (www.aktiencheck.de) - In China endete letzte Woche der Nationale Volkskongress (NVK) mit einem starken Wachstumsausblick für 2022, so die Analysten von Postbank Research.Ein wesentlicher Wachstumstreiber könnten in diesem Jahr Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Basis-, Digital- und Informationsinfrastruktur, Wasserkraft, (erneuerbare) Energien und Anlagen, Versorger und Technologiesektoren (z. B. Halbleiter, KI und Saatgutentwicklung) sein. Die Analysten würden davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten mehr öffentliche Infrastrukturprojekte vorangetrieben werden könnten.Aufgrund des ehrgeizigen Wachstumsziels seien dieses Jahr sichtbarere geldpolitische und fiskalische Konjunkturmaßnahmen erforderlich; ab Q2 dieses Jahres sei mit einer Beschleunigung des Wachstums zu rechnen. (Ausgabe vom 14.03.2022) (15.03.2022/ac/a/m)