London Stock Exchange-Aktienkurs National Grid-Aktie:

8,51 GBP -2,08% (08.04.2020, 10:42)



ISIN National Grid-Aktie:

GB00BDR05C01



WKN National Grid-Aktie:

A2DQWX



Ticker-Symbol National Grid-Aktie:

NNGF



London Domestic Ticker-Symbol National Grid-Aktie:

NG/



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol National Grid-Aktie:

NGGTF



Kurzprofil National Grid plc:



National Grid plc (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NNGF, London: NG/, Nasdaq OTC-Symbol: NGGTF) ist eine international tätige Unternehmensgruppe im Bereich Energieversorgung. Die Geschäftssegmente sind in UK Stromversorung, UK Gasversorgung und Gasverteilung, US Regulated und andere Aktivitäten gegliedert. Der Konzern besitzt und betreibt Stromnetze in Großbritannien und Wales wie auch den nordöstlichen Staaten der USA. Des Weiteren ist National Grid als Gasversorger in Großbritannien mit einem landesweiten Netzwerk an Hochdruckleitungen aktiv.



Zusätzlich bietet National Grid Dienstleitungen im Bereich Installationen, Wartung und Zählerablesung für nationale und internationale Gas- und Stromversorger an und betreibt LNG Speicherterminals in Großbritannien und in den USA. National Grid plc beliefert rund elf Millionen Haushalte und Unternehmen in Großbritannien sowie über sieben Millionen Verbraucher in den USA mit Strom und Gas und ist einer der weltweit größten privaten Energiedienstleister. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in London, UK. (08.04.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - National Grid-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie von National Grid plc (ISIN: GB00BDR05C01, WKN: A2DQWX, Ticker-Symbol: NNGF, London: NG/, Nasdaq OTC-Symbol: NGGTF).National Grid erwarte eigenen Angaben zufolge, dass die bereinigte (d.h. exklusive Sondereffekte, Timing-Effekten, Sturmkosten) Guidance für das Geschäftsjahr 2019/20 (31.03.), die im November 2019 angepasst worden sei, erfüllt worden sei. In Reaktion auf die Covid-19-Pandemie habe das Unternehmen die Zahlenbekanntgabe auf Mitte Juni (bisher: 21.05.) verschoben (genauer Termin stehe noch nicht fest). Bisher sehe National Grid keinen materiellen Einfluss von Covid-19 auf die Geschäftsentwicklung. Allerdings habe das Unternehmen in den USA einige Tariferhöhungen, die ursprünglich für den 01.04.2020 angestanden hätten, verschoben. Zudem könnte sich die Umsetzung des Investitionsprogramms (regulierte Vermögensbasis sei sehr wichtige Determinante für die zukünftige Geschäftsentwicklung) verzögern. Ferner bestehe den Unternehmensangaben zufolge das erhöhte Risiko von Zahlungsausfällen.Insgesamt würden die jüngsten Aussagen von National Grid darauf schließen lassen, dass das Unternehmen an der bisher bestehenden Ausschüttungspolitik (mittelfristige Dividendenpolitik sei an die Entwicklung der britischen Einzelhandelspreise gekoppelt) festhalten werde. Bei der National Grid-Aktie handle es sich um einen klassischen Dividendenwert. Die Dividendenrendite (2020/21e: 5,9%) sei attraktiv. Das Geschäftsmodell sei konjunktur-defensiv, aber regulationssensitiv einzustufen. Daher habe der Titel seit Jahresbeginn auch weniger stark nachgegeben (-9%) als der europäische Versorgersektor (Stoxx Europe 600 Versorger: -15%) und der Gesamtmarkt (Stoxx Europe 600: -22%).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die National Grid-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 9,50 GBP. (Analyse vom 08.04.2020)Börsenplätze National Grid-Aktie:Tradegate-Aktienkurs National Grid-Aktie:9,75 EUR -2,42% (08.04.2020, 10:16)