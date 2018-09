Börsenplätze Naspers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Naspers-Aktie:

169,86 EUR -1,28% (06.09.2018, 13:29)



Nasdaq OTC-Aktienkurs Naspers-Aktie:

USD 200,5375 -3,12% (05.09.2018)



ISIN Naspers-Aktie:

ZAE000015889



WKN Naspers-Aktie:

906614



Ticker-Symbol Naspers-Aktie:

NNW



Kurzprofil Naspers:



Naspers (ISIN: ZAE000015889, WKN: 906614, Ticker-Symbol: NNW) ist ein Unternehmen aus den Branchen Internet-Dienstleister und Internethandel (B2B, B2C) aus Südafrika. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, BAE und XQTX gehandelt. (06.09.2018/ac/a/a)



Die Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Naspers-Aktie (ISIN: ZAE000015889, WKN: 906614, Ticker-Symbol: NNW) unter die Lupe.Der chinesische Internetkonzern Tencent dürfte auch vielen deutschen Anlegern längst ein Begriff sein. Das Unternehmen habe unter anderem einen beliebten Nachrichtendienst sowie ein gigantisches Video- und Online-Gaming-Universum aufgebaut und sei dadurch zum größten Internetunternehmen Chinas aufgestiegen. Mit einem Börsenwert von aktuell 385 Mrd. Dollar rangiere Tencent in einer Liga mit Alibaba, Facebook, JP Morgan Chase und Berkshire Hathaway. Weniger bekannt sei, dass mit Naspers ein südafrikanischer Internet- und Medienkonzern zu den Tencent-Investoren der ersten Stunde zähle - und auch heute noch der größte Aktionär der Chinesen sei.Im vergangenen Quartal habe Naspers zwar rund zwei Prozent der Anteile an Tencent veräußert. Die Beteiligung habe sich damit auf 31,2 Prozent reduziert. Allerdings repräsentiere diese aktuell umgerechnet rund 103 Mrd. Euro. Dem stehe eine Marktkapitalisierung von lediglich 76 Mrd. Euro gegenüber. Mit anderen Worten: Allein der Wert der Tencent-Beteiligung übersteige die Marktkapitalisierung von Naspers aktuell um fast 36 Prozent. Die übrigen Beteiligungen würden Anleger gratis dazu erhalten.Neben der Beteiligung am deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero würden auch der größte afrikanische PayTV Anbieter MultiChoice sowie Beteiligungen an Coins (Philippinen), Ibibo (Indien), Mail.ru (Russland), OLX (Indien), Movile (Brasilien), Remitly (USA) und Swiggy (Indien) zur Naspers-Gruppe zählen. "Wir wollen damit fortfahren, unser ECommerce und Sub-Sahara Video Entertainment Business auszubauen und näher zur Profitabilität zu führen. Darüber hinaus fokussieren wir uns auf Innovation, insbesondere auf dem Gebiet Machine Learning", habe CEO Bob van Dijk anlässlich der Zahlenvorlage erläutert.