Kurzprofil Snap Inc.:



Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP) ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Bekannt ist Snap Inc. vor allem als Anbieter des Instant Messaging-Dienstes Snapchat. Zu den weiteren Produkten zählt die in 2016 vorgestellte Brille Spectacles.



Das IPO von Snap Inc. ist der größte Börsengang seit der Emission der chinesischen Handelsplattform Alibaba in 2014.



Gründer von Snap Inc. sind die US-Amerikaner Evan Spiegel und Bobby Murphy.





London (www.aktiencheck.de) - Snap-Aktienanalyse von Analyst Ross Sandler von Barclays:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Ross Sandler vom Investmenthaus Barclays Investoren nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien des Instant Messaging-Dienstes Snap Inc. (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP).Die Snapchat-Mutter Snap Inc. befinde sich mit der Festlegung der Preise schon in einem späteren Studium.Die Analysten Barclays glauben daher, dass die Konsensprognose zum Umsatz in 2018 übertroffen werden könnten. Das Narrativ der Snap-Aktie könnte sich von "Facebook tötet Snap" zu "Koexistenz der beiden Unternehmen" wandeln, ebenso wie es bei Priceline und Expedia der Fall sei.Analyst Ross Sandler sieht einen guten Zeitpunkt gekommen, um die Positionen in der Snap-Aktie aufzubauen.In ihrer Snap-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel von "equal weight" auf "overweight" hoch und erhöhen das Kursziel von 11,00 auf 18,00 USD.