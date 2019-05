Tradegate-Aktienkurs Nanogate-Aktie:

Kurzprofil Nanogate SE:



Nanogate (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G) ist ein international führendes, integriertes Systemhaus für Hochleistungsoberflächen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Göttelborn (Saarland) ermöglicht die Programmierung und Integration von zusätzlichen Funktionen (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) in Materialien und Oberflächen. Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich aus multifunktionalen Oberflächen auf Basis neuer Materialien ergeben.



Nanogate stellt seinen Kunden technologisch und optisch hochwertige Systeme zur Verfügung. Dazu nutzt das Unternehmen sein umfangreiches Know-how bei innovativen Werkstoffen, inklusive der vorhandenen Kompetenzen bei Nanomaterialien, -oberflächen und -strukturen. Ziel ist es, Produkte und Prozesse der Kunden durch Hochleistungsoberflächen zu verbessern sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf die vier Branchen Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau, Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit sowie die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers und Advanced Metals. Nanogate verfügt über eine einzigartige und langjährige Material- und Werkstoff-Kompetenz, kombiniert mit einem umfangreichen und erstklassigen Prozess- und Produktions-Know-how.



Als Systemhaus bietet Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette vom Rohstoffeinkauf über die Synthese und Formulierung von Materialsystemen bis hin zur Veredelung und Produktion der Oberfläche. Dabei fokussiert sich der Konzern vor allem auf Beschichtungen von Kunststoffen und Metallen bei allen Oberflächentypen (zwei- und dreidimensionale Komponenten) in hoher optischer Qualität. Werttreiber sind die internationale Markterschließung, die Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced Polymers (innovative Kunststoffe, z.B. Glazing) und Advanced Metals (innovative Metallveredelungen, vor allem Energieeffizienz) sowie externes Wachstum. Überdies will Nanogate mittelfristig einen erheblichen Umsatzanteil mit umweltfreundlichen Systemen und Prozessen sowie Cleantech-Anwendungen erzielen.



Die Nanogate-Gruppe verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje, BMW, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Daimler, FILA, Jaguar, Junkers, Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Projekte wurden bislang in der Serienproduktion gestartet. Außerdem bestehen strategische Kooperationen mit mehreren internationalen Konzernen. Zu Nanogate zählen die Nanogate Industrial Solutions GmbH, die Eurogard B.V., die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing Systems B.V., die Vogler GmbH sowie Mehrheitsbeteiligungen an der GfO Gesellschaft für Oberflächentechnik AG und der Plastic-Design GmbH. (22.05.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Nanogate-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nanogate SE (ISIN: DE000A0JKHC9, WKN: A0JKHC, Ticker-Symbol: N7G).Mit dem Geschäftsbericht habe Nanogate die vorläufigen Zahlen weitgehend bestätigt und damit den steilen Wachstumstrend der letzten Jahre fortgesetzt. Allein seit 2016 sei der Umsatz mehr als verdoppelt worden. Damit habe sich Nanogate in Rekordzeit zu einem ernstzunehmenden Partner für große Industrie- und vor allem Automobilkunden entwickelt, was nicht zuletzt der breite Auftragsstrom eindrucksvoll verdeutliche. Mit einem Auftragsbestand von über 600 Mio. Euro allein für die Jahre 2019 bis 2021 stehe Nanogate nun am Beginn der Erntephase des bisherigen Expansionskurses.Doch um diese nicht nur in Umsätzen, sondern auch in Gewinnen sichtbar zu machen, müsse und wolle Nanogate seine Strukturen vereinfachen und auf Effizienz trimmen. Mit dem NXI-Programm würden diese Ziele nun mit Nachdruck verfolgt, was aber in 2019 zunächst mit weiteren Ergebnisbelastungen einhergehe. Zusammen mit den hohen Kosten für die Vorbereitung und den Start der Abarbeitung der großen Aufträge werde dies in 2019 zu einem negativen Ergebnis führen, bevor plangemäß ab 2020 wieder deutlich steigende Margen erwirtschaftet würden. Anschließend wolle Nanogate bis 2025 den Umsatz organisch verdoppeln und die EBITDA-Marge auf rund 15 Prozent steigern.Da das Unternehmen seine Prognosen bisher zuverlässig erfüllt und meistens sogar übererfüllt habe, räumen der Analyst diesen Plänen eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit ein und habe seine Schätzungen hieran ausgerichtet. Auch wenn die Profitabilitätssteigerung erfahrungsgemäß eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe darstelle als die Erzielung von Umsatzwachstum und auch wenn die große Bedeutung des Automobilsektors im aktuellen Umfeld ein gewisses Risiko darstelle, sehe Jakubowski auf dieser Basis mehr Chancen als Risiken. Dies spiegele sich auch in dem von ihm ermittelten Kursziel von 55,60 Euro (alt: 59,30 Euro) wider, das sehr weit über dem aktuellen Kurs liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nanogate-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nanogate-Aktie:30,00 EUR +0,67% (22.05.2019, 10:30)