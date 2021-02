Tradegate-Aktienkurs Nano One Materials-Aktie:

Kurzprofil Nano One Materials Corp.:



Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) hat eine patentierte Technologie für die kostengünstige Produktion von leistungsstarken Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien entwickelt, die in Elektrofahrzeugen, zur Energiespeicherung und in der Unterhaltungselektronik Anwendung finden, und diese im Pilotmaßstab demonstriert.



Die Verarbeitungstechnologie ermöglicht kostengünstigere Rohstoffe, vereinfacht die Produktion und steigert die Leistung für eine Vielzahl an Kathodenmaterialien. Nano One hat eine Demonstrations-Pilotanlage errichtet und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen in der Lieferkette von Lithium-Ionen-Batterien zusammen, um seine NMC-, LFP- und LMN-Kathodentechnologien für große Wachstumschancen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energiespeicher weiterzuentwickeln.



Die Pilot- und Partnerschaftsaktivitäten von Nano One werden mit der Unterstützung der kanadischen Regierung über Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und das Automotive Supplier Innovation Program (ASIP), einem Programm von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), finanziert. Nano One erhält auch vom National Research Council of Canada Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP) finanzielle Unterstützung. www.nanoone.ca. (28.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nano One Materials-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nano One Materials Corp. (ISIN: CA63010A1030, WKN: A14QDY, Ticker-Symbol: LBMB, Canadian Exchange-Ticker: NNO) unter die Lupe.Nano One Materials sei in die 2021 Venture Top 50 der Toronto Stock Exchange (TSX) Venture Exchange aufgenommen worden. Die Venture Top 50 seien ein jährliches Ranking der leistungsstärksten Unternehmen aus fünf Industriesektoren: saubere Technologie und Biowissenschaften, diversifizierte Industrien, Bergbau, Energie und Technologie.Nano One Materials sei in der Kategorie Saubere Technologie und Biowissenschaften ausgezeichnet worden. Das Venture Top 50-Ranking umfasse die stärksten Unternehmen des Jahres 2020 an der TSX Venture Exchange, die anhand der gleich gewichteten Kriterien Aktienkurssteigerung, Höhe des Handelsvolumens und Wachstum der Marktkapitalisierung ausgewählt worden seien. Ausgewählte Venture Top 50-Unternehmen hätten im Vorjahr ein beträchtliches Wachstum verzeichnet, ihren Aktionären hervorragende Renditen geliefert und würden aktiv am Markt gehandelt.Das kanadische Unternehmen habe am Freitag einen weiteren Erfolg melden können. Das patentierte Ein-Topf-Verfahren von Nano One Materials sei erfolgreich an M2CAM (Metall-zu-Kathodenaktivmaterial) angepasst worden und ermögliche nun die Herstellung von Kathodenmaterialien direkt aus Metall unter Verwendung von Nickel-, Mangan- und Kobaltmetallpulver anstelle von Metallsulfaten oder anderen Salzen. Nano One Materials führe zurzeit eine Reihe von Gesprächen mit großen, ganzheitlichen Bergbaukonzernen im Hinblick auf die Reduktion des CO2-Fußabdrucks und der Maximierung des vorgelagerten Wertes in der globalen Batterielieferkette. Zu den weiteren Kooperationspartnern von Nano One Materials würden Erstausrüster der Automobilbranche mit ähnlichen Motivationen gehören, die Umweltziele durch die Reduzierung von Abfall, CO2-Emissionen, Logistik und Kosten zu erreichen. Für M2CAM seien Patente angemeldet."Der Aktionär" habe die Nano One Materials-Aktie bei 0,97 Euro erneut zum Kauf empfohlen. Wer noch dabei sei: Gewinne weiter laufen lassen. Das Unternehmen könnte noch für einige gute Nachrichten sorgen, die das Papier in Zukunft weiter beflügeln könnten. Auch die Investoren-Konferenzen könnten neuen Schwung in die Aktie bringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nano One Materials-Aktie: