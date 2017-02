Bei den Ergebnissen nehme der Analyst für 2017 und 2018 hingegen keine Anpassung gegenüber den bisherigen Prognosen vor. Wenngleich die Umsatz- und Ergebniskorrektur in 2016 deutlich sei, sollten die bereits eingeleiteten Kostensparmaßnahmen positiv auf das Ergebnis wirken. Daher gehe der Analyst von einer entsprechenden Senkung des Breakeven-Umsatzes auf rund 10 Mio. Euro aus. Somit sollte ein EBIT-Niveau von 0,70 Mio. Euro trotz der niedrigeren Umsatzerwartung möglich sein. Die Kostensenkungen sollten zudem nicht das Vertriebs- und damit Wachstumspotenzial belasten, da ein wesentlicher Teil der Einsparungen im F&E-Bereich sowie im allgemeinen Fixkostenbereich erfolge.



Die Anpassung der Schätzungen bezüglich Umsatz und Gewinn für GJ 2016 habe zur Folge, dass der Analyst seine Umsatzerwartungen auch für 2017 und 2018 reduziert habe. Beim Ergebnis sei er jedoch zuversichtlich, dass die bisherigen Prognosen aufrechterhalten werden könnten. Hintergrund seien bereits eingeleitete Kostensenkungen, die bis zu 2 Mio. Euro an Einsparungen nach sich ziehen sollten.



Angesichts des veränderten Ausblicks passt Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, sein Kursziel auf 2,45 Euro (bisher: 2,90 Euro) an, behält aber das Rating "kaufen" bei. (Analyse vom 10.02.2017)



Börsenplätze NanoFocus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NanoFocus-Aktie:

1,859 EUR +3,74% (10.02.2017, 09:43)



Xetra-Aktienkurs NanoFocus-Aktie:

1,812 EUR (09.02.2017)



ISIN NanoFocus-Aktie:

DE0005400667



WKN NanoFocus-Aktie:

540066



Ticker-Symbol NanoFocus-Aktie:

N2F



Kurzprofil NanoFocus AG:



Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) ist Wegbereiter und Technologieführer einer neuen Generation hochpräziser optischer 3-D-Oberflächenanalysetools für Labor und Produktion. Das Unternehmen revolutioniert mit seinen bedienungsfreundlichen, robusten und wirtschaftlichen Instrumenten den Markt der Oberflächenanalyse und ermöglicht Anwendern aus Wissenschaft und Industrie die dreidimensionale Abbildung und Kontrolle von Oberflächen mit Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich. (10.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - NanoFocus-Aktienanalyse von Aktienanalyst Felix Gode von der GBC AG:Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, rät in ihrer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F), senkt aber sein Kursziel.Mitte Januar habe die NanoFocus AG ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 korrigiert. Nachdem zuletzt ein Umsatz von 11 bis 11,8 Mio. Euro erwartet worden sei, gehe der Vorstand nunmehr von einem Wert in Höhe von 10,2 Mio. Euro aus. Hintergrund dieser Korrektur sei der Umstand, dass wichtige Auftragseingänge erst Anfang 2017 eingegangen seien und damit aus diesen Aufträgen kein Umsatz mehr für 2016 habe generiert werden können. Der Umstand, dass die neuerliche Korrektur der Umsatzerwartung für 2016 erst im Januar vorgenommen worden sei, liege in der Tatsache begründet, dass bis zu 40% der Jahresumsätze üblicherweise im Dezember generiert würden. Insofern sei die Sichtbarkeit auf den erreichten Wert zum Jahresende erst sehr spät im Jahr vorhanden.Zum niedrigeren Umsatzvolumen sei hinzu gekommen, dass die Materialaufwendungen höher ausgefallen seien als erwartet. Hierbei habe sich auch ein ungünstiger Umsatzmix bemerkbar gemacht, mit niedrigen Umsatzanteilen im margenstarken Segment Automotive. Zudem sei ein erhöhtes Auftragsvolumen über die beiden Tochtergesellschaften in Asien und den USA mit Verrechnungspreisen umsatzwirksam abgewickelt worden. In der Folge falle der Rohertrag merklich belastet aus, sodass der Vorstand nunmehr mit einem EBITDA "deutlich" unterhalb der bisher ausgegebenen Spanne von -0,45 bis 0,15 Mio. Euro rechne.Nicht zuletzt werde auch das bislang angestrebte Umsatzziel für 2017 von 13,5 bis 15,0 Mio. Euro nicht mehr für erreichbar gehalten. Einen genauen Ausblick möchte das Unternehmen mit Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2016 geben. Ziel sei es jedoch, trotz der niedrigeren Umsatzerwartung in 2017, wieder in den Bereich der Profitabilität zurückzukehren. Hierfür seien bereits Kosteneinsparungsmaßnahmen eingeleitet worden, welche noch im laufenden Geschäftsjahr 2017 zu Einsparungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro führen sollten.Die Einsparungen sollten auf verschiedenen Kostenebenen erreicht werden. Einen großen Block würden dabei die Personalkosten ausmachen. Hierbei solle, wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, vor allem im F&E-Bereich eine signifikante Einsparung erreicht werden, nachdem die wesentlichen Entwicklungsarbeiten der vergangenen Jahre beendet seien.Nicht zuletzt sollten auch im Sachkostenbereich weitere Senkungen herbeigeführt werden, sodass in Summe mit einer Kostenentlastung von rund 2 Mio. Euro zu rechnen sei. Die Umsetzung der Maßnahmen sei bereits Anfang des Jahres begonnen worden, sodass bereits in 2017 spürbare Effekte wirksam werden sollten.Die Rücknahme der Umsatzerwartungen für das GJ 2016 sei für den Analysten überraschend gekommen. Jedoch sei dies im Wesentlichen im Zusammenhang mit der hohen Umsatzkonzentration zum Jahresende zu sehen, wodurch Verschiebungen in das neue Jahr erfolgen könnten. Dies sei in den vergangenen Jahren bereits des Öfteren zu beobachten gewesen und sei auch in 2016 der Fall gewesen. Jedoch sei ungeachtet dessen auch zu betonen, dass wesentliche Großaufträge, die zunächst erwartet worden seien, bislang nicht eingegangen seien. Dieser Umstand habe zur Folge, dass auch die Prognose für 2017 revidiert worden sei. Dennoch zeige sich das Unternehmen für 2017 keineswegs pessimistisch. Vielmehr sei der Jahresstart zufriedenstellend verlaufen, mit entsprechenden Nachholeffekten in Q1/2017.Die Umsatzprognose für 2017 passe der Analyst dennoch deutlich nach unten an und erwarte nunmehr für 2017 ein Niveau von 11,06 Mio. Euro. Vor allem im Bereich Semiconductor habe er hier eine gegenüber der bisherigen Prognose niedrigere Umsatzerwartung angesetzt. Auch zu betonen sei jedoch, dass die Schätzungen lediglich auf AG-Basis beruhen und nicht die Tochtergesellschaften berücksichtigen würden. Dies betreffe sowohl die asiatische und amerikanische Vertriebstochter und vor allem auch die Ende 2015 übernommene Breitmeier Messtechnik. Diese dürfte in 2017 einen Umsatzbeitrag von mindestens 2 Mio. Euro beisteuern, sodass der Analyst auf Konzernbasis von einer deutlich höheren Umsatzbasis ausgehe. Eine Umstellung der Prognosen auf Konzernebene werde er mit Vorlage des Geschäftsberichtes 2016 vornehmen.