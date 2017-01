Tradegate-Aktienkurs NanoFocus-Aktie:

Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) ist Wegbereiter und Technologieführer einer neuen Generation hochpräziser optischer 3-D-Oberflächenanalysetools für Labor und Produktion. Das Unternehmen revolutioniert mit seinen bedienungsfreundlichen, robusten und wirtschaftlichen Instrumenten den Markt der Oberflächenanalyse und ermöglicht Anwendern aus Wissenschaft und Industrie die dreidimensionale Abbildung und Kontrolle von Oberflächen mit Strukturen im Mikro- und Nanometerbereich. (13.01.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - NanoFocus-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667, WKN: 540066, Ticker-Symbol: N2F) unter die Lupe.NanoFocus sei eine riesige Enttäuschung. Im November habe schon wieder die Börse angezapft werden müssen. Immerhin bleibe sich der Vorstand seinem "2. Geschäftsmodell", Kapitalerhöhungen zu platzieren, treu. Insgesamt sollten 2.1 Mio. Aktien zu einem Preis von 1.75 Euro verkauft werden. Brutto fast 3,7 Mio. Euro. Platziert worden seien lediglich 1,1 Mio. neue Aktien. Der Kapitalzufluss habe brutto bei knapp 2 Mio. Euro gelegen. Deutlich weniger als geplant. Eine erfolgreiche Kapitalmaßnahme sehe gänzlich anders aus. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Firma den Kapitalmarkt in 2017 erneut anzapfen werde, da deutlich weniger Geld eingesammelt worden sei als geplant. NanoFocus entwickle sich immer mehr und mehr zum Ernährungsfall. Operativ bringe der Vorstand die angeblich im Hause vorhandenen "PS" nicht auf die Straße.Nicht kaufen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen NanoFocus-Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2017)Xetra-Aktienkurs NanoFocus-Aktie:1,925 EUR +1,32% (13.01.2017, 10:43)