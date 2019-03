Berlin (www.aktiencheck.de) - ver.di begrüßt den Entschließungsantrag des Landes Niedersachsen zur Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche, der am heutigen Freitag (15.03.) in der Länderkammer in Berlin beraten wird, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem Entschließungsantrag soll die Bundesregierung aufgefordert werden, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Nachunternehmerhaftung in der Paketbranche zu schaffen. Bereits Anfang März hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil angekündigt, ein entsprechendes Gesetzesvorhaben auf den Weg zu bringen.ver.di fordert die Politik seit längerem auf, eine Nachunternehmerhaftung für die Sozialversicherungsbeiträge in der Paketbranche einzuführen, wie sie bereits in der Bauwirtschaft und in der Fleischbranche existiert. Es könne nicht hingenommen werden, dass das starke Wachstum in der Paketbranche überwiegend über prekäre Arbeitsbedingungen stattfinde und tariflich und sozial geschützte Arbeitsplätze weiter unter Druck gerieten. (15.03.2019/ac/a/m)