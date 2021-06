Auch in den USA hätten die Aktienmärkte freundlich geschlossen. Sowohl der breite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) als auch der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hätten sich beinahe synchron bewegt, wobei der prestigeträchtige Tech-Index seinen Vorsprung in der Monatsperformance gegenüber dem breiten Markt weiter habe ausbauen können.



In einem ansonsten nachrichtenarmen Umfeld würden sich Rohstoffe wie Öl und Goldnur wenig verändert zeigen, würden jedoch weiterhin auf hohem Niveau handeln. Der Bitcoin handele weiterhin in der Spanne zwischen USD 30.000 und USD 35.000.



Am heutigen Handelstag würden sich die Aktienmärkte in Asien quer durch die Bank durchaus freundlich zeigen und würden mit teils kräftigen Aufschlägen notieren. Auch in Europa würden die vorbörslichen Indikationen auf einen Handelsstart leicht über den Vortagesschlusskursen hindeuten.



In Finnland und Schweden würden die Börsen wegen des Mittsommerfests geschlossen bleiben. (25.06.2021)





Nachlassende Zinssorgen und ein starker ifo-Geschäftsklima-Index sorgten am gestrigen Handelstag an den europäischen Börsen für gute Stimmung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach dem Durchhänger zur Wochenmitte hätten mit Ausnahme des Telekom-Bereichs alle wichtigen STOXX-Branchenindices im Plus geschlossen. Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei mit mehr als 1% Plus aus dem Handel gegangen und auch der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich die psychologisch wichtige Marke von 15.500 Punkten zurückerkämpft. Ebenfalls wieder einmal ganz vorne mit dabei sei auch der östtereichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) gewesen, welcher auf Monatssicht jedoch weiterhin in seinem Seitwärtstrend festhänge.