Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden denken, dass die Pandemie einen engen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und durch die Luft übertragenen zoonotischen Viren aufgezeigt habe, ebenso wie zwischen der Verbreitung von Viren und der Zerstörung natürlicher Lebensräume. Dies könnte Nachhaltigkeit wieder auf die Agenda von Unternehmen und Investoren bringen. Die Experten nähmen an, dass Lieferketten resilienter würden und Unternehmen ihre Geschäftsmodelle auf künftige Krisen vorbereiten würden. Unternehmen, die sich in der aktuellen Krise am anpassungsfähigsten erwiesen hätten, würden wahrscheinlich als diejenigen angesehen, die auch künftig am schnellsten auf Veränderungen reagieren könnten.



Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden erwarten, dass sich einige Verhaltensweisen im Jahr 2021 wieder normalisieren würden. Sie würden jedoch glauben, dass sich Arbeitsmuster verändern würden, wodurch die Nachfrage nach Verkehrsmitteln in Spitzenzeiten und die Fußgängerzahlen in den Städten sinken würden. Dies könnte langfristig dramatische Auswirkungen haben, nicht nur auf die Verkehrsnetze, sondern auch auf Einzelhandel, Freizeitangebote und Immobilien. Doch mit dem Wandel kämen auch Chancen.



Entscheidend sei, die Risiken für Sektoren zu verstehen, die mit existenziellen Veränderungen konfrontiert seien, als Folge der Pandemie, des Klimawandels und der Regulierung.



Während die Lock-Down-Maßnahmen gelockert werden, konzentrieren wir uns auf die Verhaltensveränderungen und auf den Einsatz von Technologie als Schlüsselfaktor für eine umweltfreundlichere Rückkehr zu einer "neuen Normalität", so die Experten von Lombard Odier Investment Managers. Die Experten würden glauben, dass der Fokus auf Nachhaltigkeit, Resilienz und Anpassungsfähigkeit, zusammen mit der Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen mit hervorragenden Finanzkennzahlen, helfe, Chancen in verschiedenen Sektoren zu identifizieren. Diese würden von sauberer Energie, Mikro- und Elektromobilität, grüner Infrastruktur, grünen Gebäuden, der Kreislauf-Bioökonomie bis hin zu E-Health reichen.



Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden angesichts seines sozialen und ökologischen Wahlprogramms davon ausgehen, dass Joe Biden versuchen werde, ein regulatorisches Umfeld zu schaffen, das nachhaltiges Investieren unterstütze. Die Experten würden einen Anstieg der US-Investitionen in grüne Technologien und Infrastruktur erwarten. Biden habe seinen Klimakrisenplan bereits im Juli 2020 angekündigt. Dieser Plan ziele auf grüne Energie (einschließlich erneuerbaren Wasserstoffs), Transport und Infrastruktur als Teil seiner "Build Back Better"-Agenda ab und verspreche zwei Billionen US-Dollar über vier Jahre.



Biden habe sich bereits zur Klimapolitik bekannt, als er verkündet habe, dass die USA an seinem ersten Tag im Amt dem Pariser Abkommen wieder beitreten würden und er einen "Climate Tzar" in sein Kabinett aufnehmen werde. Darüber hinaus habe die US-Notenbank Federal Reserve kürzlich in ihrem Bericht zur Finanzstabilität über die Bewertung der finanziellen Risiken des Klimawandels gesprochen, was eine stärkere Regulierung impliziere.



Bidens Clean Energy Plan sehe vor, "die Vereinigten Staaten auf einen unumkehrbaren Weg zu bringen, um bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen in der gesamten Wirtschaft zu erreichen." Ob Biden seinen ehrgeizigen Plan in vollem Umfang durchsetzen könne, bleibe abzuwarten. Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden jedoch mit einem Fokus auf den Energiesektor, einem steigenden Angebot an erneuerbaren Energien sowie einer härteren Gangart gegenüber Emissionen aus der Erzeugung fossiler Brennstoffe rechnen. Außerdem würden sie von einem Schub für Elektrofahrzeuge, höheren Emissionsstandards für Kraftstoffe und einem Vorstoß für umweltfreundliche Gebäude und Landwirtschaft ausgehen.



Bidens Klimaplan ergänze die Investitionszusagen für Infrastruktur und saubere Energie in Höhe von drei Billionen US-Dollar sowie zur Förderung von Produktion und Innovation in Höhe von 700 Milliarden US-Dollar, die er Anfang des Jahres angekündigt habe. Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden eine Beschleunigung hin zu Netto-Null-Technologien als Folge der neuen Präsidentschaft in den USA erwarten. Dies verstärke das Aufwärtspotenzial vieler Investitionsmöglichkeiten, die Climate Transition-Strategien identifizieren würden. (27.01.2021/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Unserer Ansicht nach wird Nachhaltigkeit auch 2021 ganz oben auf der Agenda stehen, wahrscheinlich noch höher als 2020, so Dr. Christopher Kaminker, Head of Sustainable Investment Research & Strategy bei Lombard Odier Investment Managers.Nachhaltiges Anlegen ist unsere Kernüberzeugung und wir sehen es als den größten Treiber für Risiken und Renditen, so Dr. Christopher Kaminker von Lombard Odier Investment Managers weiter. Die Pandemie habe verdeutlicht, wie wichtig vorausschauendes aktives Management und die Analyse der Geschäftsmodelle seien. Es sei essenziell zu verstehen, welche Unternehmen am besten vorbereitet seien und sich an zukünftige Nachhaltigkeitsherausforderungen anpassen könnten. Diese Herausforderungen könnten verschiedene Formen haben wie den Übergang zur Netto-Null-Wirtschaft, die Resilienz von Lieferketten während einer globalen Pandemie oder die Notwendigkeit, sich zu einer effizienteren, kreislauforientierteren Industrie zu entwickeln, mit einem stärkeren Fokus auf Biodiversität.Im Jahr 2020 habe die Krise die Ambitionen von Ländern oder Unternehmen nicht gebremst. Auch wenn der Fokus während der Covid-19-Krise auf "building back better" gelegen habe, habe man in erster Linie Notfallmittel bereitstellen müssen. Mit der Zeit haben wir einen durchdachteren Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Hilfs- und Aufbaufonds gesehen, so die Experten von Lombard Odier Investment Managers.Tatsächlich habe es in den letzten Monaten einen Vorstoß bei Emissionszielen in China, Japan und Südkorea gegeben. Der Green Deal der Europäischen Union (EU) sei auf Strategien fokussiert, die gleich bedeutend mit CLIC (Circular, Lean, Inclusive and Clean) seien, wie die Kreislaufwirtschaft, Dekarbonisierung und Natur.Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden erwarten, dass sich das Jahr 2021 um die Natur drehen werde. Die Regulatorik werde sich auf Offenlegungen zur Biodiversität konzentrieren, gestützt durch die Diskussionen über die Taskforce for Nature-related Financial Disclosures (TNFD), eine neue EU-Steuer auf Plastik und die "Convention on Biological Diversity (CBD) COP15", die im Mai in Kunming, China, stattfinde. Man gehe davon aus, dass die Themen Entwaldung und Nullverschmutzung von Wasser, Luft und Boden ganz oben auf der Agenda stehen und damit die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich ziehen würden. Viele Unternehmen, die an diese Themen angepasst seien, würden wachsen. Die beschleunigte Regulierung eröffne nachhaltige Anlagechancen.