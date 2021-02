Der Markt und die Nachfrage an nachhaltigen Finanzprodukten wachse und wachse. Der gesellschaftliche Wandel und die regulatorischen Vorgaben würden diese Entwicklung beschleunigen. Andrea Greisel: "Die neue Offenlegungsverordnung erhöht nun zusätzlich den Druck auf die Branche, fortlaufend über die eigene Nachhaltigkeitsbewertung zu berichten. Gleichzeitig befeuert sie die Nachfrage nach solch transparenten Produkten."



Aber wie wirke das Thema Nachhaltigkeit auf die Kapitalmärkte?



Um die Klima- und Energieziele der EU zu erreichen, würden die öffentlichen Gelder nicht ausreichen. Die EU rechne mit einer Lücke von jährlich 180 Mrd. EUR, für die privates Kapital mobilisiert und in nachhaltige Investitionen gelenkt werden solle. In den USA habe Präsident Biden einen umfangreichen Klima-Plan vorgelegt, für den rund 1,7 Billionen US-Dollar an Investitionen in den nächsten zehn Jahren benötigt würden.



Andrea Greisel sehe den Nachhaltigkeitssektor daher auf Wachstumskurs: "Insbesondere die Bereiche der Recyclingwirtschaft, der Erneuerbaren Energien und alles um das Thema nachhaltige Mobilität halten wir für besonders interessant." So würden beispielsweise mit der Wasserstoffstrategie der EU massive Investitionen in die Erzeugung von grünem Wasserstoff fließen. "Die Digitalisierung unterstützt diese Entwicklung und bietet selbst einiges an Potential - sei es durch datengetriebene Effizienzsteigerungen oder Innovationen, wie beispielsweise intelligente Stromnetze (sog. Smart Grids)."



Eine professionelle Steuerung und breite Diversifizierung halte Greisel aber auch hier für unverzichtbar. "In einigen Teilbereichen sind die Kurse schon ganz schön weit vorausgelaufen. Das Risiko einer kurz- bis mittelfristigen Konsolidierung nimmt damit deutlich zu. Der Trend als solcher wird jedoch bleiben." (17.02.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Nachhaltigkeit boomt, auch über Umweltschutz und Klimawandel hinaus, so Andrea Greisel, Asset Managerin der Fürst Fugger Privatbank.Für den Finanzsektor trete am 10. März eine Offenlegungsverordnung der EU in Kraft, die für mehr Transparenz bei Nachhaltigkeitsthemen sorgen solle."Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Umso wichtiger ist Transparenz, um zu zeigen, wie in nachhaltigen Geldanlagen Nachhaltigkeitsaspekte, aber auch spezifische Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt werden", so Andrea Greisel Der Finanzbranche komme hier eine große Verantwortung zu, spiele sie doch als Investor, Kreditgeber und Vermögensverwalter eine Schlüsselrolle im wirtschaftlichen Gesamtgefüge.