Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (15.04.2020/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Nachfrage nach Deutsche Post-Aktien auf Allzeithoch - AktiennewsZu keinem Zeitpunkt suchten mehr Anleger nach Aktien der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) auf Google, so die Experten der Kryptoszene.de.Seit der Corona-Krise habe sich das relative Suchvolumen um 376 Prozent erhöht. Dies gehe aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Demnach profitiere der Konzern nicht zuletzt aufgrund gestiegener Online-Bestellvolumina. Insiderkäufe würden indes zeigen, dass auch innerhalb des Konzerns ein erhöhtes Interesse an den Wertpapieren bestehe.Zwischen dem 23. und 29. Februar 2020 habe der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angebe, noch bei 24 notiert. In der ersten Aprilwoche habe der Score den höchstmöglichen Wert von einhundert erreicht. Die Infografik zeige auf, dass die Entwicklung auf dem E-Commerce Markt dem Unternehmen einen Aufwind zu verleihen scheine. So nehme die Anzahl der Internetbestellungen zu, desto länger der Lockdown andauere. Hätten zwischen dem 17. bis 19. März noch 28 Prozent der Befragten angegeben, verstärkt im Internet zu bestellen, seien es zwischen dem 31. März bis 2. April bereits 41 Prozent gewesen.Ferner gehe aus der Erhebung hervor, dass nicht nur die Privatanleger eine günstige Einstiegsgelegenheit zu erkennen schienen: Im Zuge der jüngsten Kursverringerung, die relativ gesehen niedriger ausfalle als beim DAX, habe das Logistikunternehmen zwei Insiderkäufe vermeldet. Nikolaus von Bomhard, seines Zeichens Vorsitzender des Aufsichtsrats, als auch Vorstandsvorsitzender Frank Appel hätten in Summe 529.571 Euro ihres Privatvermögens in Aktien des Unternehmens investiert.Hier gehe es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:https://kryptoszene.de/deutsche-post-aktien-nachfrage-auf-allzeit-hoch-anstieg-von-376-prozent-seit-corona-krise-insiderkaeufe/Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: