Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Verschnaufpause beim Goldpreis schlägt sich eins zu eins im Chartverlauf des NYSE Arca Gold Bugs nieder, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der im August ausgebildete "doji" - Eröffnungs- und Monatsschlusskurs seien fast deckungsgleich - spiegele das jüngste Luftholen lehrbuchmäßig wider. Übergeordnet habe die zuletzt ausgebildete inverse S-K-S-Formation natürlich weiterhin Bestand. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergebe sich ein Anschlusspotenzial von rund 180 Punkten, welches zu einem langfristigen Kursziel im Bereich von 460 Punkten führe. Auf dem Weg in diese Region würden die horizontalen Hürden bei 370 Punkten ein wichtiges Etappenziel definieren. In diesem Dunstkreis hätten die Goldminentitel Anfang August auch ihr bisheriges Verlaufshoch ausgebildet (374 Punkte). Danach stecke die Parallele zum Aufwärtstrend seit Anfang 2016 (akt. bei 434 Punkten) das nächste Anlaufziel ab. Besonders hervorheben möchten die Analysten die relative Perspektive der Minenaktien: Im Vergleich zum Goldpreis liege eine Bodenbildung sowie der Bruch des seit 2007 bestehenden Abwärtstrends vor. Auf Sicht der nächsten Monate bzw. Jahre dürften sich der "Gold Bugs" deshalb besser als der Goldpreis entwickeln. (04.09.2020/ac/a/m)

