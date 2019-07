Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Über die letzten zehn Jahre hat der NYSE Arca Biotech eine beachtliche Rally auf das Börsenparkett gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch diese Hausse sei in den letzten beiden Jahren ins Stocken geraten. Aus charttechnischer Sicht führe diese Entwicklung zu einer drohenden Toppbildung, zumal inzwischen der Aufwärtstrend seit Ende 2008 gebrochen worden sei. Dieses Risiko schlage sich auch in den quantitativen Indikatoren nieder. So sei das bisherige Rekordhoch von September 2018 (5.425 Punkte) weder von Seiten des RSI noch durch den MACD bestätigt worden. Die dadurch entstehenden negativen Divergenzen seien ein klares Warnsignal in Sachen Spätphase einer Haussebewegung. Deshalb sollten Anleger ihr Hauptaugenmerk aktuell auf die charttechnische Schlüsselunterstützung bei 4.194/4.191 Punkten legen. Dank des Zusammenspiels des Aufwärtstrends seit Anfang 2016 und der 38-Monats-Linie entstehr hier eine wichtige Kumulationsunterstützung. Bei deren Bruch wäre auch die diskutierte Toppbildung abgeschlossen und das alte Rekordlevel aus dem Jahr 2015 (4.457 Punkte) erneut unterschritten. Mit anderen Worten: Das Chartbild des Aktienbarometers trübr sich bei einem Bruch der diskutierten Schlüsselzone deutlich ein. (10.07.2019/ac/a/m)





