Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

140,09 Euro -0,14% (24.08.2017, 15:58)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

USD 165,43 -0,22% (24.08.2017, 16:02)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

(24.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Ivan Feinseth von Tigress Financial Partners:Im Rahmen einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Ivan Feinseth, Analyst bei Tigress Financial Partners, seine Kaufempfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).NVIDIA Corp. dürfte weiterhin einen Schwerpunkt der Tätigkeit auf GRID-Computing legen. Signifikante Wachstumsmöglichkeiten würden daraus erwachsen.Außerdem geht Analyst Ivan Feinseth davon aus, dass sich NVIDIA zu einem bedeutenden Technologiezulieferer der Automobilindustrie entwickle.In ihrer NVIDIA-Aktienanalyse halten die Analysten von Tigress Financial Partners am Votum "buy" fest.Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:140,60 Euro +0,93% (24.08.2017, 15:42)