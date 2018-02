Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

192,50 Euro +1,95% (12.02.2018, 14:06)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

236,05 USD +1,71% (12.02.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.





(12.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst C.J. Muse von Evercore ISI:Aktienanalyst C.J. Muse vom Investmenthaus Evercore ISI bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Angetrieben von einer anhaltenden Stärke im Data Center-Segment zusammen mit stabilen Beiträgen aus dem Kryptowährungsgeschäft habe NVIDIA Corp. mit den Quartalszahlen erneut die Erwartungen übertroffen. Vor allem die deutlich gestiegenen Margen seien positiv hervorzuheben, so die Analysten von Evercore ISI.Es sei zunehmend klar, dass 2018 erneut ein starkes Geschäftsjahr für NVIDIA werde. Angeführt von den verschiedenen Wachstumstreibern in den Bereichen Data Center und Gaming sollte es bei den Konsensprognosen zu weiteren Aufwärtsrevisionen kommen.In Themenfeld künstliche Intelligenz setze NVIDIA den facto den Industriestandard. Im Bereich autonomes Fahren schwinge sich das Unternehmen zum Marktführer auf. Analyst C.J. Muse rechnet bis 2020 mit einem durchschnittlichen EPS-Wachstum von 30 bis 35%. Im Halbleitersektor repräsentiere NVIDIA eine der besten Wachstumsstorys. Angesichts der Gewinnperspektive in 2020 jenseits der Marke von 11 USD je Aktie sei ein Fair Value von 300 bis 330 USD durchaus zu rechtfertigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:192,58 Euro +4,17% (12.02.2018, 13:50)