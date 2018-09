Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

243,59 Euro +0,64% (04.09.2018, 08:58)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

280,68 USD +1,03% (31.08.2018, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (04.09.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) charttechnisch unter die Lupe.Der Einstieg in charttechnische Dauerläufer stelle Anleger oftmals vor eine psychologische Herausforderung. Schließlich hätten diese "Highflyer" oftmals bereits einen starken Kursanstieg hinter sich. Einen Ausweg aus diesem Spannungsfeld biete ein Einstieg nachdem zuvor ein Konsolidierungsmuster durchschritten worden sei. Diese Ausgangslage würden Anleger aktuell bei der NVIDIA-Aktie vorfinden, denn das neue Allzeithoch bei 282 USD sorge für die Auflösung eines aufsteigenden Dreiecks.Aber es lägen aktuell noch weitere konstruktive Faktoren vor: Hervorheben möchten die Analysten das "bullish engulfing", das sechs vorangegangene Kerzenkörper umschließe. Beim Blick auf die quantitativen Indikatoren kämen ein neues MACD-Kaufsignal bzw. der Bruch des Abwärtstrends seit Ende 2016 im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy hinzu. Das rechnerische Anschlusspotential - abgeleitet aus dem aufsteigenden Dreieck - lasse sich auf rund 320 USD taxieren. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft die alten Ausbruchsmarken bei 269/261 USD nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:242,00 Euro +0,14% (03.09.2018, 17:35)