ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie: 918422

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie: NVD

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie: NVDA

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Charlotte (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research seine Empfehlung für die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) zu kaufen.Das Wachstum im Data Center-Segment dürfte schon bald vom nächsten großen AI-Meilenstein profitieren, der Verarbeitung natürlicher Sprache. Die Fähigkeit korrekt zuzuhören, zu verstehen, zu sprechen und Dinge in den Kontext zu setzen erfordere um ein Vielfach stärkere AI-Maschinen.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sehen NVIDIA Corp. angesichts des Portfolios an Hardware und Software und des Entwickler-Ökosystems in der besten Position um von dieser Entwicklung zu profitieren.Unter den Large Caps bleibe der Titel die Top-Empfehlung. Analyst Vivek Arya hebt das Kursziel von 225,00 auf 250,00 USD an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: