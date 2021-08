Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der US-Konzern stoße bei der Übernahme von Arm anscheinend auf immer größere Widerstände. Nachdem bereits vergangene Woche berichtet worden sei, dass China die Prüfung des Deals noch nicht gestartet habe, würden jetzt Berichte aus Großbritannien für Verunsicherung sorgen.Mitte Juni sei der Report der britischen Wettbewerbsbehörden an das zuständige Ministerium verschickt worden. Soweit so gut. Am Dienstag würden jedoch Berichte auftauchen, laut derer die britische Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit gegen die Übernahme vorgehen wolle. Entscheiden müsse jetzt der Digitalminister Oliver Dawden. Ein finales Ergebnis werde im August erwartet.Außerdem sei auch die Zustimmung aus China nicht selbstverständlich, denn der chinesische Markt sei wichtig für Arm. Das dort gesetzlich notwendige Joint Venture mit Hopu Investment habe laut der Financial Times rund 500 Mio. USD Umsatz im Jahr 2019 gemacht. Darüber hinaus hätten Firmen wie z.B. eine Halbleiter-Tochter von Huawei sowie die staatlich gestützte Investorengruppe E-Town Capital sich bereits gegen den Deal ausgesprochen.Aktuell gelte es für Anleger auf die endgültige Entscheidung der Wettbewerbsbehörden abzuwarten. Scheitere der Deal, dürfte die NVIDIA-Aktie zurücksetzen. Ein hoher Kursverlust müsse an dieser Stelle aber nicht erwartet werden, denn der Markt dürfte nach den zahlreichen Meldungen der vergangenen Monate, das eher wahrscheinliche Scheitern des Deals bereits eingepreist hätten. Auch der mit den aktuellen Berichten einhergehende Kursverlust von über 3% sei heute schnell wieder ausgeglichen worden. Zuletzt habe die NVIDIA-Aktie nur noch 0,3% im Minus notiert, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link