NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

New York (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Joseph Moore von Morgan Stanely:Aktienanalyst Joseph Moore von Morgan Stanley empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin eine Übergewichtung der Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA).Reviews und Benchmark-Tests hinsichtlich des GeForce 2080-Produkts seien für Mainstream-Gamer durchwachsen gewesen. Performanceverbesserungen bei älteren Spielen seien nicht so groß gewesen wie erhofft.Die Analysten von Morgan Stanley gehen von einem langsamen aber stetigen Turing-Hochlauf aus. Die Begeisterung für das Produkt dürfte mit einem stärkeren Support durch Software zunehmen. Es sei nun klar, dass die Pascal-Produkte bis zum kommenden Jahr die Mainstream-Lösung bleiben werde.Analyst Joseph Moore unterstreicht seine Zuversicht in die NVIDIA-Aktie und bekräftigt das Kursziel von 273,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: